“زين” شاركت بتكريم روّاد أعمال المُستقبل في حفل برنامج “كُن”

شاركت زين بتكريم الطلبة والطالبات أصحاب المشاريع الفائزة في النسخة الثامنة من برنامج “كُن” لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك خلال حفل ختام البرنامج الذي أقيم في مسرح الجامعة الأمريكية بالكويت بتنظيم مؤسسة لوياك غير الربحية بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية لريادة الأعمال، وذلك تحت مظلة الشراكة المُمتدة ذات الـ 19 عاماً بين زين ولوياك.

وخلال حفل التكريم، أشاد مُمثّل زين في لجنة التحكيم عمّار الأستاذ بالطلبة والطالبات المشاركين الذين أبدعوا في العمل الجاد وأبدوا روح العمل الجماعي لتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع ربحية مستدامة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مُحققين بذلك أهداف ورؤية برنامج “كُن” التي تتماشى مع استراتيجية زين المُجتمعية لتمكين الشباب الطموح وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، كما قام الأستاذ بتكريم إحدى الفرق الأربع الفائزة في نهاية البرنامج.

واستمر دعم زين للنسخة الثامنة من هذا البرنامج التعليمي الرائد انطلاقاً من إيمانها بالقيمة الكبيرة التي يُقدّمها سنوياً لخدمة مُجتمع الأعمال الناشئة المحلّي، خاصةً وأنها دائماً ما تلمس الشغف والفضول في وجوه مئات الشباب والشابّات كل عام الذين يحرصون على استغلال إجازة الصيف في تعلّم واكتساب المهارات الإدارية ليتمكّنوا من تحقيق أحلام المُستقبل، وهي فخورة بمساهمتها في تمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال.

وخلال فترة تنظيم البرنامج، استضاف مركز زين للابتكار (ZINC) ورشة عمل خاصة للطلبة والطالبات المشاركين، حيث تمحورت الورشة حول أسس ومبادئ الخطابة العامة وكيفية عرض الشركات الناشئة على المستثمرين لتمويل المشاريع وطرحها بالسوق لتكون ربحية ومُستدامة، وشهدت مشاركة ما يقارب 50 طالباً وطالبة من المشاركين في برنامج “كُن” لهذا العام.

واستهدف “كُن” طلبة وطالبات المدارس من أعمار 12-16 عاماً، ومكّنهم من تعلّم أساسيات إدارة الأعمال وريادة الأعمال، وتعميق مفهوم التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم، والتعرف على كيفية التخطيط والتطوير لفكرة المشروع، وإجراء دراسة للسوق وتحديد الجمهور المستهدف، والتعرف على تجارب رواد الأعمال الناجحين، وقد أتى بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

وتمتد شراكة زين ولوياك الاستراتيجية هذا العام إلى 19 عاماً من النجاحات والبرامج المثمرة التي ساهمت بتمكين الآلاف من الشباب الكويتي في شتى المجالات الإدارية والتطوعية والأكاديمية، وهو ما تعتبره الشركة إنجازاً رائعاً يعكس قوة ومتانة التعاون ما بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي وجمعيات النفع العام.

وتعتبر لوياك مؤسسة غير ربحية تأسست بالكويت في العام 2002 بهدف تمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لديهم ليصبحوا قادة فعّالين في المجتمع، وتقدم برامج فريدة من نوعها تندرج تحت نموذج يجمع ما بين التمكين المجتمعي والتمكين المهني والتمكين الحياتي، وتعمل في الكويت ولبنان واليمن والأردن، وقامت بتمكين وتدريب أكثر من 3.5 مليون شاب وشابة منذ تأسيسها.