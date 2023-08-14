مرزوق الحبيني يقترح استثمار الساحات الترابية بالأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه

أعلن النائب مرزوق الحبيني عن تقدمه باقتراح برغبة باستثمار الساحات الترابية في المناطق السكنية في الأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه عائلية، ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لأهمية المؤسسات الرياضية والترويحية لدورها المهم في احتواء الشباب واستثمار طاقتهم وقت فراغهم بما هو مفيد، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” استثمار الساحات الترابية الواقعة في المناطق السكنية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه عائلية “.