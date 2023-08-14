النائب مرزوق الحبيني

مرزوق الحبيني يقترح استثمار الساحات الترابية بالأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه

14 أغسطس، 2023
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أعلن النائب مرزوق الحبيني عن تقدمه باقتراح برغبة باستثمار الساحات الترابية في المناطق السكنية في الأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه عائلية، ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لأهمية المؤسسات الرياضية والترويحية لدورها المهم في احتواء الشباب واستثمار طاقتهم وقت فراغهم بما هو مفيد، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” استثمار الساحات الترابية الواقعة في المناطق السكنية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه عائلية “.

المصدر
الدستور
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14 أغسطس، 2023
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