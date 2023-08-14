صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده

14 أغسطس، 2023
0 14 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
14 أغسطس، 2023
0 14 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

هيئتا “أسواق المال” و”الاتصالات” توقعان اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني

14 أغسطس، 2023

الداخلية: ضبط 10 متسولات في الفروانية والفردوس وعبدالله المبارك والجهراء

13 أغسطس، 2023

الداخلية: ضبط 85 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات

13 أغسطس، 2023

الإطفاء: السيطرة على حريق محول كهرباء فرعي في منطقة جليب الشيوخ

13 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى