قوات الأمن الباكستانية

مقتل جندي باكستاني و4 مسلحين في اشتباك في ضاحية باجور القبلية

13 أغسطس، 2023
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قتل جندي باكستاني وأربعة مسلحين خلال اشتباك في ضاحية باجور القبلية.

وذكرت العلاقات العامة بين الخدمات، جناح الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، في بيان: “في ليلة 13/12 آب/أغسطس 2023 ، نفذت قوات الأمن عملية استخباراتية في المنطقة العامة شارمانج، ضاحية باجور بناء على معلومات عن وجود إرهابيين”، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضافت أنه “خلال تبادل مكثف لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين”، قتل أربعة “إرهابيين” بينما تم القبض على “إرهابي” واحد.

وأوضح البيان أنه تمت كذلك مصادرة أسلحة وذخائر ومتفجرات بما في ذلك سترة ناسفة من “الإرهابيين، الذين ظلوا يشاركون بنشاط في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وقتل المواطنين الأبرياء، وخاصة التفجيرات الانتحارية”.

المصدر
د ب أ
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13 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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