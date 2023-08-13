الداخلية: ضبط 10 متسولات في الفروانية والفردوس وعبدالله المبارك والجهراء

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لظاهرة التسول، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الأداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وقطاع الأمن العام ممثلا في قيادة منطقة الفروانية, والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط عدد (10) سيدات من جنسيات مختلفة يقمن بالتسول في مناطق (الفروانية – الفردوس – عبدالله المبارك – الجهراء)، وتم احالتهن الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهن.

وتناشد الإدارة الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.