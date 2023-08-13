“اتفاق نهائي” مع مانشيني لتدريب منتخب السعودية

توصّل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى “اتفاق نهائي” مع الإيطالي روبرتو مانشيني، لتدريب منتخب السعودية بعقد لثلاثة أعوام، كما أوردت صحيفة “الرياضية”.

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان استقالة مانشيني من منصبه مدرباً لـمنتخب إيطاليا.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن قبوله استقالة مانشيني، التي تسلّمها مساء السبت، مشيراً على أنه “سيُعلن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة”.

صحيفة “الشرق الأوسط” ذكرت أن مانشيني بات من أبرز المرشحين لقيادة المنتخب السعودي، خلفاً للفرنسي هيرفي رونار.

وذكّرت بقول ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، إن الإعلان عن هوية المدرب الجديد سيكون في غضون أسبوعين، قبل بدء الاستحقاق المقبل لـ”الأخضر” في سبتمبر، موعد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.