جامعة الدول العربية

الجامعة العربية ترحب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

13 أغسطس، 2023
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رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية” مثمنة اعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الجامعة في بيان صادر عن (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) إن هذه الخطوة “المقدرة” تنطوي على أهمية كبيرة كونها تبعث برسالة واضحة مفادها ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بها وبقواعد القانون الدولي معربة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى.

وأكد البيان رفض الجامعة العربية أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر
وكالات
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13 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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