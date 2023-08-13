بلدية الكويت تُكرّم “زين” على مُساهمتها في رفع الوعي البيئي

تلقّت زين تكريماً من بلدية الكويت على مُساهمتها في رفع الوعي البيئي الإيجابي في المجتمع، وذلك خلال حفل تكريم الجهات المُشاركة في الحملة الوطنية “ديرتنا تستاهل” التي أطلقتها البلدية مؤخراً للتوعية بقوانين النظافة وتعزيز مفاهيم النظافة العامة وتكريس المشاركة المجتمعية، وأتى الحفل تحت رعاية معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة.

وتم التكريم بحضور مُمثّل راعي الحفل مدير عام بلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس، والذي قام بتكريم زين مُمثلةً بمدير إدارة العلاقات المؤسسية حمد المصيبيح تقديراً لجهود الشركة في دعم الحملة، وهو الدعم الذي يعكس حرص زين على تحقيق المُشاركة الفاعلة والتعاون المثمر ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق مُختلف الأهداف التنموية للدولة.

وقامت زين بالمساهمة في نشر الرسائل التوعوية الهادفة وتعريف قاعدة عملائها – التي تعتبر الأكبر في الكويت – بأهداف حملة “ديرتنا تستاهل” ومفاهيمها، حيث هدفت الحملة بشكلٍ رئيسي إلى توعية المواطنين والمقيمين بقوانين النظافة، وحثهم على التعاون للحفاظ على نظافة مناطق ومحافظات الكويت المختلفة، ورفع المخلفات الإنشائية والزراعية والعضوية وغير العضوية وغيرها.

كما هدفت الحملة أيضاً لتوعية أفراد المجتمع بنظام ومواعيد إخراج القمامة، وآلية التعامل مع النفايات، والتشجيع على الحفاظ على البيئة بشكلٍ عام، وتعزيز مفاهيم النظافة الشاملة، وتكريس المشاركة المجتمعية، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود بلدية الكويت في تنظيف مناطق البلاد المختلفة واستبدال الحاويات وغيرها.

وتنظر زين إلى القضية البيئية بعين الأهمية لما لها من أثرٍ كبيرٍ على حياة الجميع، حيث تسعى رسالة الشركة الاجتماعية إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الإدراك بأهمية دور كُل فرد في تقليل الاستهلاك وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المُستدامة التي تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ.

وأطلقت الشركة مؤخراً مبادرة مجتمعية مُستدامة لإعادة تدوير الكُتب والمستندات الورقية المستخدمة، وذلك عبر حاويات مُخصصة في 10 مواقع شملت أفرع زين الرئيسية المُنتشرة في البلاد ومدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية، وذلك بالتعاون مع إحدى مصانع إعادة التدوير في الكويت.

وهدفت البادرة بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية، وتقديم الحلول الفعّالة لتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي السلوكيات البيئية السليمة، وقد تزامن إطلاقها مع انتهاء العام الدراسي، حيث تُرمى الأطنان من الكتب والمستندات الورقية في المهملات خلال هذه الفترة، وهو ما دفع الشركة إلى تبنّي هذه الخطوة في هذا الوقت بالتحديد.

وفي إحدى مبادراتها المستدامة السابقة، أطلقت زين أكياس تسوق مُعاد تدويرها تم صنعها بشكلٍ مُبتكر من إعلانات الشركة الكبيرة في الشوارع، والتي قدّمتها لعملائها ليستخدموها لمشترياتهم بدلاً من الأكياس البلاستيكية حرصاً منها على تعزيز مفهوم التسوّق المُستدام ونشر الوعي البيئي الإيجابي.