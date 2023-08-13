النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين يقترح إشراك الجمعيات التعاونية في وضع خطة الزراعة التجميلية

13 أغسطس، 2023
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بإشراك الجمعيات التعاونية في وضع خطة الزراعة التجميلية في المناطق، ونص الاقتراح على ما يلي:

الزراعة التجميلية بدولة الكويت لها أهمية كونها تأتي بانعكاسات بيئية وصحية إيجابية على المنظر الجمالي وتحسن جودة الحياة بشكل عام.

ونظرا للدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع والمناطق السكنية، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“إشراك الجمعيات التعاونية في وضع خطة الزراعة التجميلية في المناطق”.

المصدر
الدستور
الوسوم
13 أغسطس، 2023
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