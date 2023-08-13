أسعار الذهب تنخفض إلى 1914 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

انخفضت أسعار الذهب إلى 1914 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مستقرة قرب أدنى مستوى شهري لها دون 1920 دولارا للأونصة بتأثير من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزينة في الولايات المتحدة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن قوة الدولار الأميركي نتيجة حالة الشك التي تنتاب الأسواق العالمية بشأن مسار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الصادرة أخيرا عن الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة كانت أقل من التوقعات في شهر يوليو الماضي علاوة على ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين الذي تجاوز بدوره التوقعات مما يدعم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكر أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن السيطرة على التضخم تتطلب المزيد من العمل مما انعكس بالضغوط على أسعار المعادن الثمينة فتراجعت أسعار الذهب والفضة للعقود الآجلة وانخفض الذهب لشهر ديسمبر 0.80 دولار إلى 1948 دولارا فيما انخفضت الفضة لسبتمبر 0.086 دولار إلى 22.73 دولار.

وبين التقرير أن إيقاف الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة يعطي دعما للذهب مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود حالة من القلق مع إعلان وجود قيود أمريكية على بعض الاستثمارات الجديدة في الصين.

وعن السوق المحلي أشار إلى أن سعر الذهب عيار 24 أغلق عند 19.085 دينار للغرام (حوالي 62.9 دولار) فيما سجل عيار 22 سعر 17.5 دينار للغرام (حوالي 57.7 دولار) أما الفضة فأغلقت عند 270 دينارا للكيلوغرام (حوالي 891 دولارا).