الداخلية: إضافة وتفعيل خدمة إصدار إذن غياب للعمالة المنزلية بكفالة المواطنين على تطبيق “سهل”

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد إضافة وتفعيل خدمة إصدار إذن غياب أكثر من ستة أشهر للعمالة المنزلية بكفالة المواطنين على التطبيق الحكومي الموحد (سهل).

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين قام قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة بإضافة وتفعيل خدمة إصدار إذن غياب أكثر من ستة أشهر للعمالة المنزلية بكفالة المواطنين.

وأوضحت أنه بإمكان المواطن إصدار إذن غياب للعامل المنزلي بمدة لا تتجاوز مدة انتهاء الإقامة تجنبا للإلغاء إقامة العامل بوجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر وذلك على على تطبيق (سهل).

وذكرت أنه في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].