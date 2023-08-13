وزير الداخلية للوكلاء المساعدين: تطبيق القانون على الجميع وتنفيذ الخطط الأمنية ضد المخالفين والمطلوبين

وزير الداخلية للوكلاء المساعدين: تطبيق القانون على الجميع وتنفيذ الخطط الأمنية ضد المخالفين والمطلوبين

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قيادات الوزارة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع.

جاء ذلك حسب بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.

ورحب الشيخ طلال الخالد بقيادات المؤسسة الأمنية واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن متوجها ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي ظواهر سلبية.

كما وجه إلى التواجد الميداني وبذل المزيد من الجهد والعمل والتنسيق التام بين كل القطاعات الأمنية وأعطى بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وإنجاز العمل.

وأكد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعيا إياهم إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.