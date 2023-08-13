النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح

الإطفاء: تعديل شروط إعادة الخدمة لمنتسبي القوة المتقاعدين “ضباط الصف والأفراد”

13 أغسطس، 2023
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أعلنت قوة الإطفاء العام تعديل شروط الالتحاق بدورة إعادة الخدمة لمنتسبي قوة الإطفاء العام (ضباط الصف والأفراد) بشرط أن يكون سن المتقاعدين أو من انتهت خدمتهم لا تتعدى 55 عاما دون النظر للمدة التي قضاها خارج الخدمة أثناء فترة التقاعد أو إنهاء الخدمة وفقا للإجراءات والشروط الخاصة المعمول بها.

وقالت القوة في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك يأتي بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتعزيز (الإطفاء) بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ممن لديهم خدمات وخبرات سابقة في القوة من المتقاعدين أو من انتهت خدمتهم.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك أيضا إتاحة الفرصة لهؤلاء في رغبتهم بالعودة لشرف الخدمة والاستفادة من مسيرتهم العملية ومساهمتهم في خدمة الوطن.

المصدر
كونا
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13 أغسطس، 2023
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