سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

قالت وسائل إعلام رسمية إن أصوات انفجارات سُمعت في محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد وإن السبب لم يتضح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب تطورات الحرب في سوريا “سُمع دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد في العاصمة دمشق ومحيطها، تبين أنها ناجمة عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود للميليشيات التابعة لإيران”.

وأضاف أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات ولم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية.

وإيران من أكبر الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع المستمر منذ 12 عاما في البلاد. وتسيطر فصائل تابعة لها، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات عراقية موالية لطهران، على أجزاء من شرق وجنوب وشمال سوريا وفي أطراف العاصمة.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها نادرا ما تعلق على تفاصيل أي ضربة بعد وقوعها مباشرة.