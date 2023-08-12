الدوري الإسباني: بداية مثالية لريال مدريد وبيلينغهام

قاد الوافد الجديد الدولي الانكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر السبت، في بداية مثالية ضمن منافسات المرحلة الاولى من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وحسم ريال النتيجة على ملعب “سان ماميس” لصالحه بتسجيله هدفي الفوز في غضون 10 دقائق في الشوط الاول بفضل البرازيلي رودريغو الذي افتتح التسجيل (28)، قبل أن يضاعف بيلينغهام النتيجة (37).

وللمرة الاولى منذ 14 عاماً افتتح النادي موسمه من دون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي والذي سجل بقمصيه 352 هدفاً وتوج معه بـ 25 لقباً، منها 5 في دوري أبطال أوروبا، ضمن مجموع 646 مباراة.

كما افتقد النادي الملكي لجهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى الخميس خلال التمارين، حيث سيغيب عن الملاعب للموسم بكامله حسب التقارير، ليحل بدلاً منه الاوكراني أندري لونين.

بيلينغهام يفتتح رصيده

وأبقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثنائي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاماً) الذي حلّ بدلاً من المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل 10 دقائق من صافرة النهاية والالماني توني كروس (33 عاماً) على مقاعد البدلاء، مفضلاً الدفع بالفرنسيين الشابين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا.

ويراهن ريال على بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل 103 ملايين يورو، والذي لم يخيب الآمال بعدما زج به أنشيلوتي اساسياً بمضاعفته النتيجة من ركلة ركنية نفذها المدافع النمسوي دافيد ألابا وتابعها الدولي الانكليزي تسديدة على الطاير بقدمه اليمنى بعد اصطدامها بالارض ساقطة الى يمين الحارس أوناي سيمون (37).

وأظهر بيلينغهام (20 عاماً) الذي لعب دور المهاجم الرقم 9 المزيف خطورته وتنوع تمركزه في الملعب مع صفاته الدفاعية، على غرار الاعتراض على الغاني إينياكي وليامس المنطلق نحو المرمى (33)، ومع حضور مستمر لاستعادة الكرة.

وكان رودريغو سجل هدف السبق مستفيداً من هشاشة الدفاع الباسكي بعد تمريرة من داني كارفاخال ليسدد كرة في الشباك (28).

وسجل الدولي البرازيلي اول اهدافه للموسم الجديد في الدوري، بعدما كان هز الشباك في 19 مناسبة الموسم المنصرم.

وتعرض ريال لنكسة جديدة مع اصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو ليخرج من الملعب في الدقيقة 50، ويحل بدلاً منه الالماني أنتونيو روديغر.

وتابع بلباو عكس صورة متواضعة إذ لم يفز سوى مرة واحدة في 6 مباريات تحضيرية خاضها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعود الفوز الاخير لبلباو في “الليغا” على ملعبه سان ماميس أمام ريال إلى 7 آذار/مارس 2015 (فاز 1-صفر).

-تعادل سلبي لسوسييداد-وسقط ريال سوسييداد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه جيرونا 1-1.

وتقدم النادي الباسكي الذي حلّ الموسم المنصرم في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر الياباني تاكيفوسا كوبو بعد 5 دقائق من صافرة البداية.

وأدرك الفريق الضيف التعادل في الدقيقة 72 عبر البديل الوافد الجديد الأوكراني أرتيم دوفبيك بعد تمريرة من مواطنه فيكتور تسيغانكوف.

وتعادل لاس بالماس الوافد الجديد أمام ضيفه ريال مايوركا 1-1.

ويلعب برشلونة حامل اللقب على أرض خيتافي الاحد.