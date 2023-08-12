“هاتريك” أولمو يسقط بايرن ويقود لايبزج للقبه الأول في كأس السوبر الألماني

“هاتريك” أولمو يسقط بايرن ويقود لايبزج للقبه الأول في كأس السوبر الألماني

تقمص الجناح الدولي الإسباني داني أولمو دور البطولة في تتويج فريقه لايبزيج بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك بايرن ميونخ في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب (أليانز أرينا).

قطع بطل الكأس نصف الطريق “إكلينيكيا” نحو اللقب بهدفين تكفل بهما النجم الإسباني في الدقيقتين 3 و44.

وجاء الهدف الأول بعد أن استغل صاحب الـ25 عاما حالة الارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.

بينما جاء الهدف الثاني من مجهود فردي رائع للاعب الإسباني الذي تخلص بمهارة فائقة من دفاع الفريق البافاري، ثم أسكن الكرة بوجه القدم من بين قدمي الحارس زفن أولرايش.

وفي الدقيقة 68 أكمل أولمو مسلسل التألق بالهدف الثالث “الهاتريك” من ركلة جزاء وضعها بنجاح على يمين الحارس أولرايش.

ويعد هذا هو اللقب الأول للايبزيج في البطولة، في ثاني محاولة له، بعد أن خسر لقب النسخة الماضية على يد البايرن (5-3).

في المقابل، استهل الفريق البافاري موسمه بخسارة كارثية قد تنذر بموسم سيء للفريق الذي هيمن على الألقاب في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

وشارك الإنجليزي هاري كين للمرة الأولى بقميص البايرن بعد ساعات من انتقاله قادما من توتنهام.

وخسر بطل البوندسليجا لقب البطولة للمرة الأولى بعد 3 سنوات، ومنذ 2019 عندما سقط أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة.

ورغم الخسارة، إلا أن فريق المدرب توماس توخيل يبقى في صدارة المتوجين بكأس السوبر بـ10 ألقاب، يليه دورتموند بستة ألقاب.