صورة أرشيفية

مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص صدمهم قطار بمدينة جونبور الهندية

12 أغسطس، 2023
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قالت الشرطة الهندية إن شخصين قتلا وأصيب آخر بعدما صدمهم قطار ركاب قرب مزلقان للسكك الحديدية في بهوبيتباتي التابعة لمركز شرطة لاين بازار بولاية أوتار براديش مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا”.

وذكر ضابط وحدة الشرطة المحلية كولديب جوبتا أن نيرمال ياداف /19 عاما/ وشخصا آخر لم تحدد هويته بعد لقيا حتفهما بعدما صدمهما القطار فى حوالي الساعة 09:30 مساء.

وأضاف أن براتيك ميشرا /20 عاما/ أصيب جراء الحادث وتم نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الجهود ما زالت جارية للتعرف على هوية المتوفى الآخر.

المصدر
د ب أ
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12 أغسطس، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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