الأمير هاري يخوض مباراة بولو خيرية في سنغافورة

الأمير هاري يخوض مباراة بولو خيرية في سنغافورة

12 أغسطس، 2023
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امتطى الأمير البريطاني هاري صهوة جواده وعلت ثغره ابتسامة استعدادا لمباراة خيرية في رياضة البولو في سنغافورة اليوم السبت.

ونافس فريق الأمير هاري، رويال ساليوت سينتيبالي، نادي سنغافورة للبولو. وشارك ناتشو فيجيراس أسطورة البولو الأرجنتيني والصديق المقرب من الأمير هاري في المباراة ولكنه لعب في صف نادي سنغافورة للبولو.

وانتهت المباراة التي أجريت ضمن منافسة كأس سينتيبالي آي.إس.بي.إس هاندا للبولو بالتعادل 7-7 مع فوز الفريقين بالكأس مناصفة.

وستذهب عائدات المباراة إلى مؤسسة سينتيبالي التي أسسها الأمير هاري دوق ساسكس بالشراكة مع الأمير سييسو من ليسوتو، وهي مؤسسة تدعم الشبان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش.آي.في) الذي يسبب مرض الإيدز في أفريقيا.

وزار الأمير هاري سنغافورة آخر مرة في 2017 حينما لعب مباراة بولو لجمع تبرعات للمؤسسة نفسها.

المصدر
رويترز
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12 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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