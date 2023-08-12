“هيئة الاتصالات” تضيف 20 مستوى لسرعة الإنترنت المنزلي

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر قراراً بإضافة سرعات جديدة والتعديل على أسعار الانترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي ليصبح في الكويت 20 مستوى لسرعة الإنترنت بأسعار تبدأ من 60 دينارا، وتصل إلى 415 دينارا.

وفي المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 477/2023 قضى بأن تضاف سرعات جديدة للإنترنت وتعدل رسوم تعرفة جميع اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي ذات السرعات المتوافرة بالسوق ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية كالتالي:

وقضى القرار في مادته الثانية، بأنه يجوز تحصيل ما لا يتجاوز نسبته 20% من قيمة الحد الأقصى للتعرفة السنوية في حال سداد قيمة الاشتراك بنظام الدفعات الشهرية، ويحظر على مزودى خدمات الانترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي تجاوز قيمة الحد الأقصى لتعرفة الاشتراكات المنصوص عليه، ولا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكي، على أن يعمل بهذا القرار بداية من غد الأحد.