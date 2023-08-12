أنور الحق كاكار

باكستان: تعيين نور الحق كاكار رئيسا مؤقتا للحكومة

12 أغسطس، 2023
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عينت باكستان اليوم السبت أنور الحق كاكار، رئيس وزراء مؤقتا، للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف: “اختار شريف وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) راجا رياض أحمد، رئيس الوزراء المؤقت”.

وكان الزعيمان عقدا عدة اجتماعات لاختيار شخصية محايدة يمكنها قيادة البلاد باتجاه إجراء الانتخابات.

وجرى إرسال مذكرة وقعها الاثنان لرئيس البلاد للتصديق عليها، وإعلانها.

ينحدر كاكار من إقليم بالوشستان، الأكثر اضطرابا في البلاد، وهو حاليا عضو بمجلس الشيوخ.

وحل الرئيس عارف علوي الجمعية الوطنية الـ15 أمس الأول الخميس، مما يمثل نهاية لفترة ولاية البرلمان التي تستمر خمس سنوات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان.

وغالبا ما يشوب الانتخابات في باكستان، وهي قوة نووية ذات أغلبية مسلمة وديمقراطية هشة، حالة من الجدل ومزاعم بالتلاعب في الأصوات.

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12 أغسطس، 2023
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