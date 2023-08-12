هاري كين في بايرن ميونيخ لخلافة ليفاندوفسكي

بعد نحو عام من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونيخ 100 مليون يورو لايجاد بديل له، من خلال تعاقده السبت مع قائد منتخب إنكلترا الثلاثيني هاري كين الباحث عن أول لقب كبير في مسيرته.

وتعاقد كين مع الفريق البافاري حتى 2027، بعد اتفاق الاخير مع توتنهام الانكليزي على صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليغا، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاماً والذي كان عقده سينتهي مع فريق شمال لندن العام المقبل.

قال كين “بايرن من أكبر الأندية في العالم. قلت دوماً اني اريد المنافسة على أعلى مستوى عالمي. عقلية الفوز ترمز إلى هذا النادي”.

توصل الفريقان الخميس الى اتفاق نهائي وأعطى اللاعب الضوء الاخضر النهائي ليلاً، وقام بتوديع جماهير توتنهام في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد تأخير رحلته عدة ساعات، وصل كين مساء الجمعة الى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بطل البوندسليغا في آخر 11 عاماً.

وبحسب الصحف الألمانية، فان قيمة الصفقة تبلغ 100 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.

وكشف المدرب الأسترالي الجديد لتوتنهام أنج بوستيكوغلو في وقت سابق الجمعة أن الهداف التاريخي للنادي اللندني على وشك الانتقال الى بايرن.

وسجل كين 280 هدفاً في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو افضل هداف في تاريخ المنتخب الإنكليزي (58)، بيد انه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توّج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.

وكان مدرب بايرن توماس توخل قال الجمعة ان بطل أوروبا ست مرات يضع اتمام الصفقة “ضمن أولوياته القصوى”.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظراً لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات، طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علماً أن عقد كين ينتهي في حزيران/يونيو 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وعموماً، لا ينفق بايرن مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى مواطنه باريس سان جرمان.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-2022، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفًا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنكليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في بوندسليغا إلى النصر السعودي.

الرقم 9

وسيحمل كين الذي بدأ رحلته مع توتنهام بعمر الحادية عشرة وحصد معه لقب هداف الدوري ثلاث مرات، الرقم 9 في بايرن الغائب عن قائمة “ريكوردمايستر” منذ رحيل ليفاندوفسكي في صيف 2022.

وحصد كين مع منتخب إنكلترا لقب هداف مونديال روسيا 2018 وكان أفضل ممرّر في مونديال قطر 2022، لكن مشوار “الأسود الثلاثة” توقف عند نصف وربع النهائي. كان في كأس أوروبا الأخيرة قريباً جداً من نيل لقبه الأول، بيد ان إيطاليا حرمته ذلك في نهائي ويمبلي صيف 2021.

يملك كين الذي استهل مشواره الاحترافي مع توتنهام في 2011، كل صفات الهداف الفتاك: قوي في الكرات الرأسية، ثعلب في منطقة الجزاء وليس سيئاً بالقدم اليسرى. يُعدّ اللاعب الرقم 9 التقليدي بقدرته على المشاركة وبناء الجمل الهجومية.

مع توتنهام، بلغ مرتين نهائي كأس الرابطة (2015 و2021)، وصافة البرميرليغ في 2018 وخصوصاً نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما خسر أمام مواطنه ليفربول 0-2. هو ثاني أفضل مسجل في تاريخ البرميرليغ مع 213 هدفاً وراء ألن شيرر (260).

مع بايرن، بطل أوروبا ست مرات، يأمل في فك عقدته مع الألقاب.

نقل عنه موقع بايرن “بالطبع سابدأ في الكأس السوبر (السبت ضد لايبزيغ) وآمل في لعب دور ما. تحدثت بشكل وجيز مع المدرّب لكني سالتقيه صباحاً (السبت) مع الفريق وساحاول الاندماج في أسرع وقت ممكن”.