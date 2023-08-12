الداخلية: شخصين من جنسية آسيوية وأفريقية بقبضة بتهمة بيع الديزل المدعوم من الدولة في منطقتي الزور والصليبية

الداخلية: شخصين من جنسية آسيوية وأفريقية بقبضة بتهمة بيع الديزل المدعوم من الدولة في منطقتي الزور والصليبية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بشن حملات مفاجئة من قبل إدارتي مباحث الجهراء ومباحث الأحمدي أسفرت عن ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية والأفريقية بتهمة بيع الديزل المدعوم من الدولة في منطقتي الزور والصليبية وجاري احالتهما للجهات المختصة واتخاذ اللازم بحق الشركات المستفيدة من الديزل المدعوم من الدولة.