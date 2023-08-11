الإطفاء: وفاة شخص في سقوط آلة سحب الدراكيل الرملية على شخص في منطقة رحية

الإطفاء: وفاة شخص في سقوط آلة سحب الدراكيل الرملية على شخص في منطقة رحية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم الجمعة يفيد بانحشار شخص في آلة تستخدم لسحب الدراكيل الرملية في منطقة رحية .

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز الجهراء الحرفي إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقه تبين أنه سقوط آلة سحب الدراكيل الرملية على شخص وإنحشاره تحتها مما آدى إلى وفاته وتم التعامل مع الحادث وإخراج الجثة وتسليم الموقع للجهات المختصة .