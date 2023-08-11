أمريكا تفرض عقوبات على أربعة روس تربطهم صلة بمجموعة ألفا المالية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة على أربعة أفراد روس تربطهم صلة بمجموعة ألفا جروب التي تعمل في مجالي المال والاستثمار، إلى جانب رابطة أعمال روسية أخرى.

وهذه أحدث عقوبات تستهدف النخب المالية في موسكو بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات هم بيتر أوليجيفيتش آفين وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان وجيرمان بوريسوفيتش خان وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف، وجميعهم ضمن المجلس المشرف على مجموعة ألفا، وهي أحد أكبر التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا الخاضعة لعقوبات.

وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا رابطة روسية لأرباب العمل تابعة للاتحاد الروسي لرجال الصناعة والأعمال.

وقال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو في البيان “يجب على النخبة الروسية الغنية التخلص من فكرة أنها يمكنها إدارة أعمالها كما كان معتادا، بينما يشن الكرملين حربا على الشعب الأوكراني”.

ولم ترد سفارة روسيا في واشنطن بعد على طلب للتعليق.