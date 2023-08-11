الإمارات ترسل 13 طنا من المساعدات الإغاثية للاجئين السودانيين في تشاد

الإمارات ترسل 13 طنا من المساعدات الإغاثية للاجئين السودانيين في تشاد

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة إرسال طائرة تحمل على متنها 13 طنا من المساعدات الإغاثية ومواد أغذية للمتضررين السودانيين في تشاد ضمن الدعم الإنساني لهم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن “الإمدادات تساهم في توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء السودانيين اللاجئين إلى تشاد بالإضافة إلى دعم المجتمع المحلي هناك خصوصا الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء”.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي قوله إن “إرسال هذه الإمدادات يأتي بتوجيهات القيادة الإماراتية وضمن استجابة الإمارات ومدها يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان”.

وأكد الشامسي دعم بلاده للأشقاء السودانيين اللاجئين في دول الجوار للسودان وتوفير احتياجاتهم الضرورية انسجاما مع نهجها في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.

وأضاف أن الإمارات أرسلت إمدادات خلال الأشهر الماضية تضمنت مساعدات غذائية وخدمات طبية إضافة إلى تشييد مستشفى ميداني لتقديم العلاج الفوري للأشقاء السودانيين في تشاد الذي استقبل منذ افتتاحه 3509 حالات مرضية.

يذكر أن الإمارات افتتحت الاسبوع الماضي مكتبا تنسيقيا في محافظة (أمدجراس) في تشاد في إطار جهودها المتواصلة لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي من المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.