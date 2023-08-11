السعودية: تحذيرات من أمطار رعدية ابتداء من اليوم وحتى الاثنين المقبل

السعودية: تحذيرات من أمطار رعدية ابتداء من اليوم وحتى الاثنين المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية اليوم الجمعة إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وذكرت المديرية في بيان أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد فإن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل (الطائف) و(ميسان) و(أضم) و(العرضيات) و(الكامل) ومناطق (عسير) و(الباحة) و(جازان).

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة) و(تبوك) و(نجران) وستتأثر منطقة (الرياض) بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل (حوطة بني تميم) و(الأفلاج) و(السليل) و(الخرج) و(الحريق) والمنطقة الشرقية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها.