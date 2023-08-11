من إضرابات الأطباء في بريطانيا

الأطباء المبتدئون ينظمون إضرابهم الخامس في إنجلترا للمطالبة بتحسين الأجور

11 أغسطس، 2023
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نظم الأطباء المبتدئون في إنجلترا اليوم الجمعة إضرابا يستمر حتى الثلاثاء المقبل وهو الخامس من نوعه منذ ديسمبر الماضي للمطالبة بتحسين الأجور وسط تحذيرات من تداعياته الجسيمة على نظام الرعاية الصحية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مسؤولين في قطاع الرعاية الصحية الوطنية القول إن الإضرابات تهدد بعدم استمرار الخدمات الصحية بعد أن تكبد القطاع الطبي خسائر تقدر بمليار جنيه استرليني (نحو 27ر1 مليار دولار) بسبب الإضرابات السابقة وتأجيل آلاف العلاجات.

ويطالب الأطباء المبتدئون الأعضاء في الرابطة الطبية البريطانية بزيادة رواتبهم بنسبة 35 في المئة لتغطي زيادات كانت مستحقة على مدى 15 عاما الماضية بسبب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.

وزادت الحكومة البريطانية رواتب الأطباء المبتدئين بنسبة 6 في المئة بالإضافة الى مبلغ 1250 جنيها استرلينيا (نحو 1590 دولارا) لتقارب نسبة الزيادة الإجمالية تسعة في المئة.

ورفضت الحكومة عقد المزيد من المباحثات مع الرابطة في هذا الشأن بعد تلك الزيادة معتبرة أنها تسوية نهائية أوصت بها هيئة متخصصة مستقلة.

المصدر
وكالات
الوسوم
11 أغسطس، 2023
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