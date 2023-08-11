الداخلية: ضربة استباقية باحباط تهريب ربع مليون حبة كبتاجون

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي وتكثيف عمليات البحث والتحري حول كل من يحاول تهريب المواد المخدرة الى البلاد حماية للجميع من هذه الآفة الخطيرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة استباقية من خلال احباط عملية تهريب تقدر بـ(250,000) ربع مليون حبة من الكبتاجون حاول شخص ادخالها الى البلاد عن طريق احد المنافذ البرية حيث قام بإخفائها في اماكن سرية ومبتكرة داخل مركبته.

وجاري احالة المتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن مستمرون في توجيه الضربات الاستباقية لتجار ومهربي المخدرات ويضربون بيد من حديد لكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن.

وتهيب الإدارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).