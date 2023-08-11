سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا الحرائق في ولاية هاواي

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا الحرائق في ولاية هاواي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اندلعت في ولاية هاواي وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اندلعت في ولاية هاواي وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.