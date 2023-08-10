تأجيل حفل جوائز إيمي إلى يناير بسبب تواصل إضرابات هوليوود

قالت الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون وشبكة البث (فوكس) اليوم الخميس إن حفل توزيع جوائز (إيمي) تأجل إلى 15 يناير كانون الثاني، وذلك على خلفية إضراب كُتّاب وممثلي هوليوود بسبب خلافات مع كبرى الاستوديوهات على أوضاع العمل.

وكان من المقرر إذاعة حفل الجوائز التلفزيونية المرموقة على فوكس يوم 18 سبتمبر أيلول. وأُعلن في يوليو تموز المرشحون للفوز بأرفع الجوائز التلفزيونية، قبل الإعلان عن إضراب الكتاب والممثلين مباشرة.

وانضم ممثلو هوليوود الشهر الماضي إلى كتاب السينما والتلفزيون المضربين منذ مايو أيار بعدما فشلت المفاوضات بين نقابة الكُتّاب الأمريكية وكبرى استوديوهات الإنتاج في التوصل إلى اتفاق.

وهذه هي أول مرة تضرب فيها النقابتان منذ 1960، ما أدى إلى تعطيل إنتاج العروض التلفزيونية والأفلام، وأثر على شركات صناعة الترفيه عالميا.

ويتصدر المسلسل الدرامي (ساكسيشن) “خلافة” والمسلسل المقتبس من لعبة فيديو (ذا لاست أوف أس) “آخر المتبقين منا” من إنتاج (إتش.بي.أو) ترشيحات جوائز إيمي للتلفزيون.

ويتنافس أيضا مسلسل (بتر كول سول) “من الأفضل الاتصال بسول” ومسلسل (ييلو جاكيتس) “سترات صفراء” ومسلسل (ذا كراون) “التاج”، وهي مسلسلات ترشحت في نسخ سابقة.

ويذاع حفل جوائز إيمي مباشرة من مسرح (بيكوك) في مجمع (لوس انجليس لايف) الترفيهي يوم 15 يناير كانون الثاني.