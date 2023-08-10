اشتعال النيران في ناقلة ترفع علم بنما قرب ساحل إيران

قال التلفزيون الإيراني اليوم الخميس إن النيران اشتعلت في الناقلة وايت بيرل التي ترفع علم بنما بالقرب من ساحل منطقة عسلوية التابعة لإقليم بوشهر في جنوب إيران، وأضاف أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير.

ونقل التلفزيون عن مسؤول بالميناء قوله “فرق الإنقاذ الإيرانية أنقذت 22 من طاقم السفينة بعدما طلب ربانها المساعدة من سلطات الميناء”.

وأضاف المسؤول إن الناقلة التي تحمل 40 ألف طن من غاز البترول المسال واجهت “مشكلة في غرفة المحركات بسبب حريق”.

وقالت السلطات البحرية في بنما في يناير كانون الثاني إن بنما سحبت علمها من 136 سفينة مرتبطة بشركة النفط الرسمية في إيران خلال الأربعة أعوام الماضية. وبنما هي الدولة الأولى عالميا من حيث عدد السفن التي ترفع علمها.