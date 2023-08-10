رئيس مجلس الأمة يسأل وزير المالية بالوكالة عن أسماء الشركات العالمية التي يستثمر فيها صندوق الأجيال ودولها وقيمة الاستثمارات في كل منها

رئيس مجلس الأمة يسأل وزير المالية بالوكالة عن أسماء الشركات العالمية التي يستثمر فيها صندوق الأجيال ودولها وقيمة الاستثمارات في كل منها

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، بشأن أسماء الشركات العالمية التي يستثمر فيها صندوق الأجيال القادمة، ونص السؤال على ما يلي:

كان من ضمن ما نشره موقع القبس في 25 أكتوبر 2021 تحت عنوان” صندوق الأجيال” يستثمر في 230 ألف شركة عالمية، ما يلي:

كشفت مصادر ذات صلة، عن أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة تشهد تنوعاً كبيراً وانتشاراً جغرافياً واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية ويستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر. (انتهى الاقتباس).

ورغبة في معرفة ما كشفت عنه هذه المصادر ذات الصلة، يرجى موافاتي بأسماء الشركات العالمية الـ 230 ألفاً، وتاريخ الاستثمار في كل منها، والدول التي تنتمي إليها، وقيمة الاستثمارات في كل منها، والعائد السنوي خلال سنوات الاستثمار فيها.