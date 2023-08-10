الداخلية: ضبط آسيوي يمتهن سرقة المواد التموينية المدعومة من الدولة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث محافظة العاصمة” تمكنت من ضبط آسيوي يقوم بسرقة المواد التموينية المدعومة من الدولة والتي تقدر بنحو (5) طن وتهريبها خارج البلاد، كما يقوم ببيعها على الأسواق بعد اعادة تعبئتها بأكياس تحمل علامات تجارية مختلفة، وتم احالته والمضبوطات الى جهة الإختصاص وجاري التحقيق مع المتهم وذلك للتوصل الى شركائه ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة.

وتشكر وزارة الداخلية قطاع الامن الجنائي على جهودهم المخلصة في التصدي لكافة انواع الجريمة وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بامن وامان المواطنين.