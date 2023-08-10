ريال مدريد: إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى

أعلن ريال مدريد في بيان يوم الخميس إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى‭‭ ‬‬قبل يومين من بداية مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني.

وأضاف مدريد أن كورتوا (31 عاما) سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة، ما يعني غيابه عن معظم فترات الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ماركا أن الحارس البلجيكي أصيب في مران صباح الخميس بعد سقوطه، وغادر ملعب التدريب وهو يبكي على محفة، وتكهنت بغيابه لفترة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر.

ويتعين على ريال تحديد إن كان سيكمل الموسم بالحارس الأوكراني البديل أندريه لونين أو سيتعاقد مع حارس جديد في ظل الخيارات المتاحة حاليا، وتشمل الإسباني ديفيد دي خيا الذي غادر مانشستر يونايتد.

وكان ريال، الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو يوم السبت، مهتما بالتعاقد مع دي خيا في فترات سابقة قبل أن يصبح كورتوا ركيزة مهمة في نجاحاته بالسنوات الأخيرة.