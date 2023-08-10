“صباح الأحمد للموهبة”: توجيه الشباب وتطوير مهاراتهم بالمجالات التقنية لتلبية احتياجات سوق العمل

أكد المدير العام بالإنابة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع رياض الشرف أن المركز يهدف إلى توجيه الشباب وتطوير مهاراتهم عبر تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للشرف اليوم الخميس بمناسبة اختتام برنامج التدريب الصيفي للعام الحالي الذي شهد تدريب 40 طالبا وطالبة من الثانوية العامة والمعاهد والجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والذي استمر لمدة اربع أسابيع.

وأوضح الشرف أن البرنامج يعد فرصة فريدة للشباب الواعد لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف إمكانياتهم من خلال تقديم تدريب عملي متخصص من حيث تصميم البرنامج بعناية لتزويد المشاركين بأدوات ومعارف تساهم في تحسين أدائهم العلمي والعملي.

المدير العام بالإنابة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع رياض الشرف

وبين أن المركز يسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وصقل مهاراتها وقدرتها في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية والتكنولوجية والعلوم التطبيقية.

وأضاف أن البرنامج يهدف كذلك إلى تدريب الطلبة على إنتاج مشاريع باستخدام العلوم والتكنولوجيا وتأهيلهم لسوق العمل مثمنا الشراكة بين المركز والهيئة.

مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمركز سالم الباز

من جانبه أكد مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمركز سالم الباز في تصريح مماثل أهمية هذه المبادرة في توجيه الشباب نحو مجال الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير مشاريع مبتكرة تعمل على تحسين الأداء وتحقيق التقدم في مختلف المجالات الصناعية والتقنية.

وأشار الباز إلى أن التدريب تم بمنهجية (STEM) المعتمدة إذ تمثل هذه المنهجية مزيجا متكاملا من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مما يساعد على توسيع آفاق التفكير وتنمية الإبداع والتفوق في مختلف المجالات.

مركز صباح الأحمد للموهبة الإبداع يختتم البرنامج التدريبي الصيفي بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة