انفجار في مصنع بشمال شرقي موسكو

فقد 12 شخصا بعد انفجار في مصنع بشمال شرقي موسكو

10 أغسطس، 2023
0 13 دقيقة واحدة

ما زال 12 شخصا في عداد المفقودين اليوم الخميس بعد يوم من وقوع انفجار في مصنع للمعدات البصرية على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي موسكو، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60.

ويقول المحققون إن معدات تستخدم في إنتاج الألعاب النارية كانت مخزنة في مستودع مستأجر على أرض مصنع زاجورسك للمعدات البصرية والميكانيكية حيث وقع الانفجار. ونُقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفى بينهم ستة يرقدون في العناية الفائقة.

وينتج المصنع معدات بصرية لقطاعي الصناعة والرعاية الصحية وكذلك لقوات الأمن الروسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أولجا فرادي من فرع لجنة التحقيق الاتحادية في موسكو قولها إن المدير الفني لشركة بيرو-روس، وهي شركة للألعاب النارية مفلسة الآن، اعتُقل للاشتباه في انتهاكه لوائح السلامة.

وذكرت فرادي أن عدد المفقودين ارتفع إلى 12.

وقال حاكم منطقة موسكو أمس الأربعاء إن الانفجار ألحق أضرارا بنحو 38 مبنى سكنيا في المنطقة المحيطة وبمدرستين ومجمع رياضي ومتجر.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ نفيها لتقارير مبكرة أفادت بأن الانفجار قد يكون ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

ووقعت العديد من الهجمات بطائرات مسيرة في موسكو والمنطقة المحيطة بها في الأسابيع والأشهر الماضية، وتلقي روسيا بالمسؤولية عنها على عاتق أوكرانيا.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
10 أغسطس، 2023
0 13 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: الجفاف والحرارة المرتفعة في العراق “إنذارٌ” للعالم أجمع

9 أغسطس، 2023

60 قتيلا على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة على الصين

9 أغسطس، 2023

11 شخصا “قضوا على الأرجح” في حريق في فرنسا

9 أغسطس، 2023

مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

9 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى