جامعة الكويت

فريق جامعة الكويت يتأهل إلى المرحلة الأخيرة ما قبل التصفيات النهائية في مسابقة Minus CO2 Challenge

10 أغسطس، 2023
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تأهل فريق جامعة الكويت إلى المرحلة الأخيرة ما قبل التصفيات النهائية في مسابقة Minus CO2 Challenge والتي تنظمها المنظمة الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE) للعام 2023، وتعدّ هذه المشاركة الأولى لجامعة الكويت في مسابقة Minus CO2 Challenge.

وتهدف المسابقة إلى السماح للطلبة المشاركين بوضع خطط وإستراتيجيات من شأنها تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وذلك تماشياً مع الرؤية العالمية لأجل بيئة مستدامة.

وقد ضمت المسابقة طلبة من كليتي العلوم والهندسة والبترول ليكون التعاون الأول من نوعه في هذا المجال، والذي أثمر نجاح الفريق في المرحلتين الأولى والثانية، وتأهله إلى المرحلة الأخيرة ما قبل التصفيات النهائية، تحت إشراف د. عهود بدر السالم عضو هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة من كلية العلوم.

وشهدت المرحلتان الأولى والثانية منافسة شديدة مع جامعات عالمية كان نتاجها تأهل الفريق بمراكز متقدمة على باقي المشاركين.

ويضم فريق طلبة جامعة الكويت كلاًّ من: ريم السبيعي وسلطان دويعر من كلية الهندسة والبترول، ونوير العازمي ومتعب الخرينج من كلية العلوم.

وتتمنى جامعة الكويت لفريقها التوفيق في التصفيات النهائية في سبتمبر المقبل.

سلطان دويعر من كلية الهندسة والبترول
ونوير العازمي من كلية العلوم
متعب الخرينج من كلية العلوم
المصدر
جامعة الكويت
الوسوم
10 أغسطس، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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