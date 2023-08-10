بلدية الكويت: 1189 بلاغ تلقاها الخط الساخن 139

أعلنت بلدية الكويت أن إجمالي البلاغات التي تلقتها بلدية الكويت عن طريق الخط الساخن “139”وواتس اب البلدية “24727732” كانت 1189 بلاغ في جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة خلال شهر يوليو الماضي .

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة تلقى 1189 بلاغ تلقاها عبر واتس اب البلدية للشكاوى والخط الساخن “139” .

ولفتت الى ان البلاغات تتعلق بوجود مخلفات قمامة ، أثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل ، سكن عزاب ، رمي أنقاض تعيق الطريق ، سقوط أشجار ، باعه جائلين ، سيارات مهمله ، وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات .

وبينت أن 228 شكوى كانت حصيلة البلاغات في محافظة الاحمدي، الى جانب 203 شكوى لمحافظة الجهراء، بالإضافة الى 208 شكوى في محافظة مبارك الكبير، وكان عددها في محافظة الفروانية 196 فيما كان عددها 188 شكوى في محافظة حولي فضلا عن 166 شكوى في محافظة العاصمة .

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس اب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات .

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاه ، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها .