مجلس الجامعات الخاصة: فتح باب التقديم لخطة البعثات الداخلية 2024/2023 لحملة الدبلوم 14 الجاري

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم الخميس فتح باب التقديم لخطة البعثات الداخلية 2024/2023 لفئة حملة الدبلوم وفئة الطلبة المحولين في البعثات الداخلية.

وقالت الأمانة في بيان صحفي إن فتح باب التقديم للخطة سيكون اعتبارا من 14 إلى 23 أغسطس الجاري وإن التسجيل يدوي في المنشأة التعليمية لفئة خريجي الدبلوم للالتحاق في برامج البكالوريوس وأيضا للطلبة المحولين في البعثات الداخلية.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الطلبة الراغبين في التسجيل بخطة البعثات إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على الشروط المطلوبة.