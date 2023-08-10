الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع الرطوبة النسبية وفرصة لأمطار خفيفة ببعض المناطق

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تظهر بعض السحب المتفرقة تصاحبها فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد في عطلة نهاية الأسبوع ويكون الطقس عموما شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع في الرطوبة النسبية.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد المنخفض الهندي الموسمي الذي يكون مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة ورطبة مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة وغائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 5 و25 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج مابين 1 و2 قدم.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون شديد الحرارة وغائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.