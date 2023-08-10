النائب د. عبدالهادي العجمي

عبدالهادي العجمي يقترح إنشاء مستشفى متكامل لخدمة سكان المناطق الجنوبية

10 أغسطس، 2023
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أعلن النائب د.عبدالهادي العجمي عن تقدمه باقتراح برغبة، طالب فيه بإنشاء مستشفى متكامل الخدمات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لخدمة سكان المناطق الجنوبية، وجاء في مقدمة الاقتراح ما يلي:

“بما أن مدن المنطقة الجنوبية أصبحت من المدن المأهولة بالسكان ونظرا لكونها من أكثف مدن الكويت تعدادا وأكبرها مساحة، ولبعد المسافة بين هذه المدن وأقرب مستشفى حكومي مستشفى العدان الذي يعاني من التكدس والازدحام ما نتج عنه سوء الخدمة والرعاية، ومن منطلق حق الرعاية الصحية الذي كفله الدستور للمواطن”.

ونص الاقتراح على ما يلي:

“إنشاء مستشفى طبي متكامل الخدمات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لخدمة سكان المناطق الجنوبية”.

المصدر
الدستور
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10 أغسطس، 2023
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