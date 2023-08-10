صورة أرشيفية لمواجهات في نابلس في الضفة الغربية المحتلة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس

10 أغسطس، 2023
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اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان “الشاب امير خليفة البالغ من العمر 27 عاما استشهد اثر إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة (زواتا) غرب (نابلس)”.

ووفقا لمصادر محلية فلسطينية فان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (زواتا) ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان ما أدى الى إصابة خليفة ومن ثم أعلن عن استشهاده.

وأوضحت المصادر ان الشهيد من سكان مخيم (العين) للاجئين الفلسطينيين الذي يقع غرب (نابلس).

المصدر
وكالات
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10 أغسطس، 2023
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