أهلي جدة يتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه رسميا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في صفقة عالمية جديدة للنادي قبيل انطلاقة دوري روشن للمحترفين.

وذكر النادي السعودي على حسابه الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أن شركة الأهلي أنهت إجراءات التعاقد مع الإيفواري الدولي .

وأضاف الأهلي أن مدة التعاقد مع اللاعب تبلغ 3 أعوام، ليظل مدافعا عن ألوان الفريق حتى موسم 2025 / 2026، مشيرا إلى أن كيسيه خضع للفحوصات الطبية الروتينية في العاصمة الفرنسية باريس، قبل انضمامه رسميا للفريق.

وأصبح كيسيه رابع صفقة عالمية يضمها الأهلي هذا الصيف بعد الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بالدوري السعودي بمواجهة الحزم بعد غد الجمعة في افتتاح النسخة الاستثنائية والتاريخية من الدوري السعودي للمحترفين.

وبفضل صفقة كيسيه، ارتفعت القيمة التسويقية للنادي الأهلي إلى مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي، العائد للمشاركة مجددا في دوري المحترفين.

وبحسب موقع (ترانسفير ماركت) العالمي، فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي ارتفعت إلى 2ر120 مليون يورو، بعد ضم كيسيه الذي تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

وأصبح الأهلي ثالث أكبر الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية بعد الهلال والنصر متخطيًا الاتحاد، الذي بلغت قيمته 8ر119 مليون يورو الآن.