الداخلية: ضبط 139 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في محافظة العاصمة والفروانية والأحمدي و3 مكاتب خدم وهمية في القرين

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرار التواجد الأمني للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتكثيف الحملات على مختلف المناطق أسفر عن ضبط (3) مكاتب خدم وهمية في منطقة القرين تأوي (10) مخالفين ويعملون باليومية، وضبط (75) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في نطاق محافظتي العاصمة والفروانية بمنطقة (جليب الشيوخ – الفروانية – الضجيج – العارضية الحرفية – المباركية).

كما اسفرت الحملات برفقة جهات الدولة المعنية على العقارات المخالفة عن ضبط (17) مخالفاً للقانون ويعملون في متاجر من غير رخصة، وضبط (37) مخالفاً لقانون الاقامة والعمل (توصيل طلبات) عامل بمركز عمل غير محدد، وجاري اتخاذ اللازم بحقهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.