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مدير منظمة الصحة: نتعقب انتشار سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا وأمريكا

9 أغسطس، 2023
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن المنظمة تتعقب حاليا عدة سلالات من فيروس كورونا، منها السلالة (إي.جي.5) التي تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف تيدروس “لا تزال هناك مخاطر من ظهور سلالة أخطر يمكن أن تتسبب في زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات”، مشيرا إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق اليوم تقريرا يقيم مخاطر السلالة الجديدة.

كانت المنظمة أصدرت اليوم مجموعة من التوصيات الدائمة المتعلقة بكوفيد-19 والتي حثت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات بشأن المرض، وخصوصا عدد الوفيات الناجمة عنه‭‭ ‬‬ومدى انتشاره، كما أوصت بمواصلة تقديم التطعيم.

المصدر
رويترز
الوسوم
9 أغسطس، 2023
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