“الداخلية”: البرجس يتفقد مطار (T5) للوقوف على كافة الإجراءات وآليات التعامل مع الإزدحامات التي يشهدها في فترة الصيف

“الداخلية”: البرجس يتفقد مطار (T5) للوقوف على كافة الإجراءات وآليات التعامل مع الإزدحامات التي يشهدها في فترة الصيف

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس اليوم الأربعاء الموافق 2023/8/9، يرافقه الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي بجولة داخل مطار (T5) للوقوف على مستوى الجاهزية والإجراءات المتبعة للمسافرين.

وفي بداية الجولة أطلع الفريق البرجس آليات سير العمل و التعامل مع الإزدحامات التي يشهدها المطار في فترة الصيف وإجراءات سفر المغادرين واستقبال القادمين.

ثم استمع إلى شرح موجز حول الإجراءات التي تقوم بها شعبة المطبقات وآلية التدقيق على المسافرين لتحقيق الانسيابية في حركة المسافرين.

وأكد الفريق البرجس على ان معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أمر بتعزيز القوة البشرية من الشرطة النسائية في المطار من جميع القطاعات في الوزارة خلال فترة الصيف للقيام بالمهام المطلوبة بهذا الشأن.

وفي نهاية الجولة أكد الفريق البرجس بضرورة التعامل الراقي مع الجميع والتسهيل على المسافرين، مشيداً بجهود رجال أمن المطار وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، معرباً عن تقديره لجميع العاملين في المطار لما يقومون من دور كبير يبرز الوجه الحضاري المشرف لدولة الكويت باعتبارهم واجهة الدخول إلى البلاد.