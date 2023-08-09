رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر خالد السلاوي

البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023

9 أغسطس، 2023
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أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، استمراراً للأداء القوي في القطاع المصرفي، مسجلاً صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية يونيو 2023، بنمو 91.6% مقارنة مع نحو 887 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2022.

وصرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر “تعكس النتائج المالية المتميزة التي حققناها خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة مركزنا المالي، فقد فاقت إنجازاتنا في هذه الفترة كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصرفي المصري، مما يشجعنا على ضخ استثمارات مستقبلية في هذا السوق الواعد، ونحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام في الدولة”.

من ناحيته، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر “نجحنا بتحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.1 مليار جنيه مصري بنمو 78.2% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه مصري عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد نجاحنا في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة ذات الرؤية الثاقبة”.

المصدر
بيان صحفي
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9 أغسطس، 2023
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