وزير الخارجية يزور المركز الإقليمي لمنظمة حلف الناتو ومبادرة اسطنبول للتعاون

قام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء بزيارة إلى المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح شملان عبدالعزيز الصباح.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على عمل المركز وسبل تعزيز التعاون والعلاقات مع الحلف وتسهيل الحوار السياسي بين دول الحلف وشركائهم في منطقة الخليج العربي وذلك من خلال خلق منصة للمناقشة والتباحث حول التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية الفهم المشترك وتقريب وجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة.

وزير الخارجية خلال زيارته للمركز الإقليمي لمنظمة حلف (الناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح و رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح شملان عبدالعزيز الصباح