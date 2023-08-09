الهلال الاحمر: مساعدات عاجلة للشعب السوداني بالتعاون مع مصر

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاربعاء انها بصدد ارسال شحنة مساعدات عاجلة مقدمة من دولة الكويت إلى الشعب السوداني بالتعاون مع السلطات المصرية تضم حوالي 190 طنا من المواد الغذائية والطبية.

وقال منسق إدارة المتطوعين بالجمعية خالد المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “نعمل بالتنسيق مع السفارة الكويتية في القاهرة وجمعية الهلال الاحمر المصري على تعبئة 95 طنا من المواد الغذائية التي تشمل 12ألف سلة غذائية موجهة لأكثر الفئات المتضررة من تداعيات الازمة بالسودان”.

وأضاف المطيري ان الشحنة ستضم ايضا حوالي 95 طنا من المستلزمات الطبية والادوية ليبلغ حجم المساعدات الانسانية الكويتية التي ستقدم للشعب السوداني نحو 190 طنا من المواد الغذائية والطبية.

وأشار الى اجتماع تنسيقي عقد أمس لهذا الغرض بين الهلال الاحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري لتنسيق الجهود وتحديد طرق إيصال المساعدات الانسانية الكويتية التي ستشحن إلى ميناء (بورت سودان) على البحر الاحمر عبر ميناء (سفاجا) المصري.

وأكد ان المساعدات الكويتية سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصري.

وأعرب المطيري عن الشكر والتقدير للسفارة الكويتية في القاهرة لجهودها في تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها وثمن كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر المصري في هذا الإطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين في السودان.