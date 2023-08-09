المدافع هاري مجواير

وست هام يقترب من ضم مجواير مدافع مانشستر يونايتد

9 أغسطس، 2023
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قالت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء إن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اقترب من ضم المدافع هاري مجواير من منافسه المحلي مانشستر يونايتد.

وأشارت كل من شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن الصفقة ستقدر بنحو 30 مليون جنيه استرليني (38 مليون دولار) وأن التوصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية بين مدافع إنجلترا ووست هام لن يمثل مشكلة.

وكان إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد قرر تجريد مجواير من شارة القيادة بعد مشاركته في ثماني مباريات فقط بالدوري في الموسم الماضي.

ويسعى مجواير للعب بشكل أساسي للبقاء ضمن خطط المدرب جاريث ساوثجيت من أجل المشاركة في بطولة أوروبا 2024.

وكان مجواير انضم إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني في صفقة قياسية لمدافع في 2019.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة عندما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على بيرنلي الوافد الجديد.

المصدر
وكالات
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9 أغسطس، 2023
0 14 دقيقة واحدة

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